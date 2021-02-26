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Политика
Нэстасе не хочет импичмента и советует Санду уволить всех консультантов
26.02.2021

У президента не самые квалифицированные советчики. Андрей Нэстасе призвал Майю Санду уволить всех консультантов, которые давали ей советы по поводу обращения в КС.

Также Нэстасе отметил, что платформа DA не рассматривает возможность инициирования процедуры импичмента действующего президента Молдовы.

- Даже если бы и были голоса, в настоящий момент мы бы не стали инициировать импичмент и, скорее всего, не проголосовали бы за него. Я твердо убежден, что Майя Санду должна отправить в отставку всех советников, которые консультировали ее по поводу обращения в Конституционный суд, - сказал Нэстасе, слова которого приводит телеграм-канал «Выбор Молдовы».

Автор: Михаил Генчу


 
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