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Общество
Погода в Молдове меняется: в субботу будет дождливо и ветрено
26.02.2021

Погода вновь меняется.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 27 февраля, похолодает на всей территории республики. В основном будет пасмурно и ветрено, ожидается дождь, местами со снегом.

Вероятны перепады атмосферного давления, геомагнитный фон будет спокойным.

В северных районах республики в ночные часы ожидается от 0 до +3 градусов, днем температура поднимется до +5…+8 градусов Цельсия. Будет пасмурно и дождливо, северо-западный ветер усилится до 12 м/с. К вечеру еще похолодает, возможен снег с дождем.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от +1 до +4 градусов тепла, днем – от +5 до +8 градусов. Здесь также будет пасмурно, местами возможен дожи и сильный ветер.

На юге Молдовы ночью будет от +2 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +9 градусов Цельсия. Ожидается переменная облачность, местами возможен дождь и ветер порывами до 15 м/с.

В последующие сутки еще похолодает. На севере республики возможен дождь со снегом. Атмосферное давление будет расти.


 
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