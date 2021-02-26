Власти рассмотрят новые ограничения из-за резкой вспышки заболеваемости ковидом

Напомним, что за последние сутки зарегистрировано 1736 больных коронавирусом. Сегодня во второй половине дня в Кишиневе состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, на котором будут приняты новые меры в сфере здравоохранения.

Не надо быть провидцем, чтобы понять: новые меры необходимы для того, чтобы как-то "сбить" волну ковида в Молдове. Вчера, например, было зарегистрировано рекордное количество смертей (25 человек) и рекорд по больным в Кишиневе (1003 человека).

Будет ли это локдаун в полном понимании этого слова? Вероятнее всего, нет - экономика не выдержит.

Однако, ничего исключать нельзя.

Напомним, что жесткий карантин был введен в Молдове с 17 марта по 15 мая 2020 года.

Лидия ТКАЧ