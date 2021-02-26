Aqara представила три новинки для умного дома

Бренд Aqara представил на российском рынке обновлённую коллекцию устройств для организации экосистемы умного дома.

Ассортимент производителя пополнили электронный дверной замок с широким набором методов разблокировки, а также два центральных хаба, включая модификацию с интегрированным пультом ДУ для бытовой техники.

Aqara M1S

Обновлённая версия смарт-хаба Aqara обзавелась поддержкой беспроводного протокола Zigbee 3.0 с возможностью подключения до 128 умных устройств. Кроме того, гаджет получил полноценный встроенный датчик освещённости и улучшенный модуль подсветки.

Aqara M2

Обновлённый центр умного дома обладает функцией инфракрасного пульта ДУ с радиусом действия 360°. Это позволяет включить в состав экосистемы умного дома бытовую технику, не имеющую смарт-функций. Устройство оснащено портом Ethernet и поддерживает соединение по протоколу BLE — последняя функция будет реализована позднее с обновлениями прошивки.

Aqara N100 (Zigbee edition)

Умный замок поддерживает шесть способов открытия и может быть установлен как на стальные, так и на деревянные двери. Гаджет имеет встроенный дверной звонок, а также поддерживает экосистему Apple HomeKit. Благодаря использованию энергоэффективного протокола Zigbee 3.0 устройство, по заявлению производителя, может работать до 1,5 лет на одном комплекте элементов питания.

Кроме того, конструкция предусматривает возможность установки дополнительных батарей, а при разрядке основного устройство отправит уведомление о необходимости его замены. В случае полной разрядки у пользователя остаётся возможность подключения внешнего источника питания к разъёму USB Type-C на лицевой панели прибора.

Все указанные устройства уже официально добавлены в регион РФ мобильного приложения Aqara Home и доступны для заказа в интернет-магазине Aqara, а также у официальных партнёров бренда: «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Связной», «Ситилинк», «Онлайн Трейд», «МегаФон» и Mi-shop.com.