Парламентское большинство, в которое входят Партия социалистов (ПСРМ), партия «Шор» и другие депутаты, может наделить действующее правительство расширенными полномочиями, если президент Майя Санду откажется назначать кандидата в премьер-министры, которого они выдвинули.

Фуркулицэ: «Уже есть предложения о том, что, если не выдвинут кандидатуру г-жи Дурлештяну или другого кандидата, предложенного большинством, тогда будет работать действующее правительство, у которого сейчас ограниченные полномочия. Однако поддержка парламентского большинства — более 70 депутатов, которые будут обладать необходимой полнотой принятия решений, — позволит правительству работать в нормальном режиме в этой ситуации, в том числе вносить поправки в бюджет и подписывать международные договоры, если будет необходимо».

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