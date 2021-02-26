В Молдове официально зарегистрирована российская вакцина Sputnik-V

"Радостная новость для всех граждан Молдовы! - написал на своей страничке в ФБ глава Партии социалистов Игорь Додон. - Несколько минут назад в Республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Sputnik-V.

Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро! Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной.

Хочу отметить, что успешная регистрация вакцины в нашей стране состоялась вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому.

Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за открытость и готовность помочь Молдове и ее населению.

Кроме того, хотел бы вновь выразить глубокое уважение и признательность молдавским медикам, которые в тяжелейших условиях пандемии прилагают титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан".