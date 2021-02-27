Чуря: Санду пользуется своей безнаказанностью

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Президент Майя Санду пользуется своей безнаказанностью. Такое мнение высказал в эфире программы «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на телеканале РЕН Молдова политолог Корнелиу Чуря
– Санду сейчас спокойно и легко пользуется своей безнаказанностью за нарушение Конституции, и сейчас для её оппонентов было бы логично объединиться, чтобы её наказать за это. А для того, чтобы её наказать, необходимо хотя бы 67 депутатов парламента. Именно поэтому, на мой взгляд, сейчас в парламенте идут определённые переговорные процессы между депутатами, – отметил Чуря.
Подготовил Михаил Генчу
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