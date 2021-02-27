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Фотеску: решение КС было ожидаемым
27.02.2021

Это было ожидаемо. Так прокомментировал решение Конституционного суда от 23 февраля депутат парламента от партии «Шор» Вадим Фотеску в эфире программы «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на телеканале РЕН Молдова.

– Решение Конституционного суда для нас было ожидаемым. Мы прекрасно понимали, что другого решения КС вынести просто не мог. Очень надеемся, что Конституционный суд поможет нам вывести процедуру избрания премьер-министра в конституционное поле, – отметил Фотеску.

Подготовил Михаил Генчу


 
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