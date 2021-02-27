МИД России призвал Евросоюз не вмешиваться во внутренние дела Молдавии

Вряд ли указания Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления «уважения и партнерства» к Республике Молдова.

В МИД России призвали официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Это произошло после того, как глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в интервью информационному порталу «Media Azi» подверг менторской критике работу якобы «не заслуживающего доверия» Координационного совета по телевидению и радиовещанию Республики Молдова и призвал «создать законодательный механизм защиты республики от исходящей извне дезинформации». Дипломат также высказал претензии к работе молдавского парламента. В интервью порталу «Cotidianul» он охарактеризовал законы, принятые в декабре 2020 года, как «противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами».

- К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой. Вызывает еще большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишиневе послами государств-членов Евросоюза. В их совместном заявлении от 25 февраля с.г, отмечается, что ЕС действует в Молдавии «в духе сотрудничества и партнерства» и «при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова». Вряд ли указания П. Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления «уважения и партнерства» к Республике Молдова, - говорится в Комментарии МИД России.

Далее отмечается, что в своем заявлении послы государств-членов ЕС уделили особое внимание «совместимости внутреннего законодательства и практики с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом». В этой связи российское внешнеполитическое ведомство напомнило своим европейским коллегам о том, что Молдавия, помимо Соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС.

- Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - говорится в комментарии МИД РФ.

Автор Михаил Генчу