«На этой неделе были спасены сотни жизней, в том числе и моя»

Бывший премьер-министр Ион Кику, оказавшийся в больнице из-за осложнений COVID-19, поблагодарил врачей за спасение его жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спешу сообщить вам, что благодаря исключительному профессионализму врачей и медперсонала на этой неделе были спасены сотни жизней людей в нашей стране, в том числе и моя. Я чувствую себя намного лучше и преклоняюсь перед врачами за спасение», – поделился Кику.

Экс-глава кабмина также призвал граждан соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы облегчить тяжелую ношу врачей.

«К сожалению, больницы в стране сейчас практически переполнены нами – пациентами с COVID. Место и ресурсы все еще можно найти, но врачи и медицинский персонал истощены. Они упорно борются за каждую жизнь. Прошу вас, максимально обезопасить себя, насколько это возможно. Пожалуйста, вместе мы можем облегчить бремя врачей. Возможность свободно дышать – это здорово, поверьте мне! Здоровья всем», – заключил Кику.

О госпитализации экс-премьера стало известно в начале недели. Представители Республиканской клинической больницы подтвердили эту информацию, но не предоставили деталей о диагнозе. Вскоре с комментарием выступил и сам Ион Кику. Он поблагодарил всех за добрые слова и наилучшие пожелания, призвав граждан беречь свое здоровье. В декабре 2020 года Ион Кику уже болел коронавирусом. Во время лечения он продолжил дистанционно выполнять свои обязанности премьера.