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Политика
Нэстасе считает, что Майя Санду может пойти по "бесславному" пути Владимира Зеленского
27.02.2021

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе считает, что проведение досрочных выборов не лучший сценарий для президента Майи Санду. Политик усомнился в том, что ПДС получит парламентское большинство и посоветовал обратить внимание на украинский опыт.

"Давайте вспомним, как это было в Украине. Владимир Зеленский выиграл президентские выборы, набрав около 70 процентов. А где он сейчас? У него 15 процентов. А где Украина? Могло быть и хуже", - сказал Нэстасе.

На парламентских выборах в Украине, которые прошли вскоре после президентских, партия Владимира Зеленского набрала 44 процента голосов, а на местных потерпела поражение в большинстве городов.


 
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