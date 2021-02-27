Стояногло: Слежка за деловыми людьми со стороны госструктур продолжается

Слежка за деловыми людьми со стороны госструктур и правоохранительных органов продолжается. Это признал сам главный обвинитель страны Александр Стояногло. Заявления были сделаны во время презентации отчета Генеральной прокуратуры за 2020-ый год.

Стояногло хоть и подчеркнул, что в отношении бизнесменов запретили незаконные преследования, аресты, прослушку и обыски, они все еще недовольны деятельностью правоохранительных органов:

"Я говорю это, потому что ещё имеют место незаконные действия, когда некоторые представители правопорядка применяют другую практику и прибегают к открытию незаконных процедур и под предлогом ликвидирования некоторых правонарушений напрямую вмешиваются в деятельность компаний. Другие, и я говорю о подразделениях в столице, начинают уголовные дела."

Стояногло также отметил, что в настоящее время внимание силовых структур направлено на транспортные компании:

"В последнее время необоснованно были открыты десятки уголовных дел якобы за незаконную организацию миграции, хотя, в худшем случае, эти действия можно квалифицировать как фальсификацию документов. Очевидно, что эти меры направлены на искусственное блокирование деятельности экономических агентов."

В этом контексте, генпрокурор заявил, что у него есть сомнения в силовых структурах, выдающих разрешения и сертификаты транспортным компаниям, которые вместо того, чтобы обеспечить здоровую конкурентную среду, лоббируют интересы определённых экономических агентов в ущерб другим. Однако он не уточнил, какие именно госструктуры имеет в виду.