После обильного снегопада дорожная разметка в Кишиневе снова стала еле заметной

После хоть и недолгого, но обильного снегопада дорожная разметка в Кишиневе снова стала еле заметной или вовсе невидимой

В этих условиях пешеходы рискуют жизнью переходя дорогу, а водители отвлекаются на ее поиски, вместо того, чтобы сосредоточиться на управлении авто. Тем не менее, ситуация останется неизменной еще как минимум месяц, поскольку муниципальные власти намерены начать обновлять разметку аж в апреле.

Растаял снег и вместе с ним — разметка. Даже на дорогах в центре Кишинева, на улицах Букурешть, Пыркэлаб, Щусева и и других — нет ни малейшего намека на краску.

Возмущенные пешеходы говорят, что переходят дорогу, боясь оказаться под колесами машин: «Светофора нет, значит полосы должны быть видны, чтобы дети переходили нормально дорогу, потому что если не видно, значит, не дай бог, может какая-то авария произойти». «Всегда есть оправдания. Сейчас — это коронавирус, не знаю что еще. Но это нужно делать снова и снова».

Такая же проблема и в других микрорайонах столицы, в том числе на Ботанике и Буюканах. Например, на пересечении улиц Крянгэ и Кока, где все время интенсивное движение, разметка отсутствует. Нет ни обозначения пешеходного перехода, ни разделительных полос для автомобилей.

«Это катастрофа», «И почему так быстро стирается эта зебра? Значит плохую краску ставят сюда», «Раньше краску ставили и так часто не красили, как сейчас. Раньше долго держалась краска, а сейчас куда девалась эта краска — неизвестно» - говорят люди.

Из-за отсутствия разметки проблемы и у водителей. Они признаются, во время движения порой приходится резко тормозить, чтобы избежать аварий: «Это достаточно сложно, особенно вечером, надо быть предельно осторожным. Разметка должна быть нанесена в соответствии с европейскими стандартами и светиться».

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