Молдова в "красной зоне" для Украины: чтобы попасть к соседям, необходим отрицательный ПЦР-тест, медстраховка (включая ковидную) или 14 дней карантина.

Молдова продолжает оставаться в списке стран с высоким эпидемиологическим риском. Таким образом, граждане РМ, которые намереваются заезжать в соседнюю страну или проезжать транзитом, должны будут предъявить отрицательный результат теста ПЦР.

Лица, прибывшие из красной страны или находившиеся в красной стране последние 14 дней и намеревающиеся заехать в Украину, должны предъявить на пункте пропуска отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР), проведенного не позднее, чем за 48 часов до пересечения государственной границы оформленный на русском или английском языках.

В случае отсутствия указанного теста эти лица должны будут соблюдать 14-дневный карантин по указанному месту пребывания.

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