Эпидемия подвигла на открытие собственного бизнеса: история успеха супругов Бумбу

Эпидемия подвигла на открытие собственного бизнеса. Супруги Бумбу решили заняться производством деревянных пакетов-сумок и корзин. Последние можно использовать как для цветов, так и для одежды.

Идея заняться бизнесом принадлежит мужу Марии. Он подумал, что было бы неплохо комбинировать джутовую ткань с деревом.

"В апреле, когда мы тестировали коробку для вина, пришла идея получить гораздо более компактную упаковку, тоже биоразлагаемую, но и вызывающую эмоции."

Первая коллекция не заставила себя долго ждать и появилась летом 2020 года. "Это была коллекция, в которой также использовались традиционные элементы, но с монохромным оттенком. Первое впечатление было замечательное, но многие не понимали, что это. Потому что визуально они выглядели как тяжелые предметы, каким и является дерево."

Начинали бизнес с дизайна упаковок, а затем охватили и другие направления. "Мы сделали различие между коллекциями, чтобы удовлетворить спрос как можно большего количества пользователей. Параллельно мы разработали направление для дома, которое включает корзины для одежды, косметики и корзины для использованных дисков."

Супруги Бумбу в бизнесе уже десять лет. Раньше у них было рекламное агентство, что позволило им изучить лучшие полиграфические технологии.

"Чтобы напечатать или нанести рисунок на наши сумки, мы используем высококачественную технику и оборудование, а именно, мы говорим о UVЕ-принте, в котором используется краска, которая не стирается, держится очень долго, и наносится на любой тип поверхности."

Сумки в сочетании с мешковиной и деревом пользуются огромным успехом за рубежом. "Первая попытка экспорта была в три страны - Румынию, Италию и Великобританию. А в начале января мы прошли довольно открытый путь с соседней страной и в целом с частью Европы. Наши сумки можно найти и там. Мы продаем их куда угодно, потому что у нас есть возможность их доставлять."

В команде супругов Бумбу трудятся семь человек. В будущем они планируют открыть завод по производству товара. Цена на сумку колеблется от 110 до 150 леев, а корзины стоят до 335 леев.