Урекян: Молдовой никто не управляет, а Конституцию трактуют, как хотят

Опасно своевольно трактовать Конституцию. Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова политик Серафим Урекян, комментируя острую кризисную ситуацию в верхах власти, которая началась с момента вольного трактования президентом Майей Санду положений Основного закона страны.

Он напомнил, что президент обязан свято блюсти Конституцию.

– Для планомерного и устойчивого государственного развития, для того чтобы страна шла вперед, а не топталась на месте и отступала назад, политики должны соблюдать законы и Конституцию РМ, показывая пример всем остальным. Капризы некоторых отдельно взятых элементов власти не должны стоять во главе угла. Они хотят довести до предела граждан республики, похоронить ее экономику. Видимо, им недостаточно критической ситуации с пандемией, когда в стране регистрируют по 1600 новых случаев заражений коронавирусом в сутки, - отметил Урекян.

По его словам, президенту и представителям власти в республике удалось максимально отстраниться от проблем граждан, вопросов массовой вакцинации населения, от проблемы высокой смертности от коронавируса и т.д.

– Республика практически не управляется сейчас. Ее болтает, как бумажный кораблик в водовороте. Бедная наша Молдова осталась брошенной и обманутой в кризисной ситуации, а люди частично политически одурманены. Никто из работающих на выборных или чиновничьих должностях не имеет права забывать о верховенстве закона и общей ответственности перед людьми.

То, что происходит сегодня, очень попахивает анархией. Когда президент страны игнорирует основные положения Конституции, это просто ужасно. Она поклялась на тексте Конституции, что будет выполнять все эти нормы", - подчеркнул политик, добавив, что верховная власть в стране принадлежит народу, который избрал парламент. А когда президент с узкими полномочиями пытается подмять под себя парламент и правительство, это приведет к очень тяжелым последствиям для страны и народа, - заключил Урекян.

Подготовил Михаил Генчу