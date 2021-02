Общество Зарплата в 3000 евро – примария объявляет конкурс Запущен проект MOVE IT like Lublin. Примария Кишинева запустила проект MOVE IT like Lublin - инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинева, в котором есть вакансия на должность менеджера. В связи с этим был объявлен конкурс по выбору подходящего кандидата. Заработная плата на этой должности составляет 3 000 евро в месяц (64 тыс. леев) или 36 тыс. евро в год (768 тыс. леев). Целью проекта является модернизация системы общественного транспорта в Кишиневе в соответствии с моделью организации общественного транспорта в городе Люблин (Польша). Речь идет о приемлемом бюджете для мероприятий Европейского Союза в размере 3,3 млн евро, который также включает софинансирование муниципалитета. Об этом сообщает Diez. Подробности участия в конкурсе смотрите здесь. Проект рассчитан на 2021-2023-й годы. Автор: Михаил Генчу

