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Общество
Зарплата в 3000 евро – примария объявляет конкурс
28.02.2021

Запущен проект MOVE IT like Lublin.

Примария Кишинева запустила проект MOVE IT like Lublin - инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинева, в котором есть вакансия на должность менеджера. В связи с этим был объявлен конкурс по выбору подходящего кандидата. 

Заработная плата на этой должности составляет 3 000 евро в месяц (64 тыс. леев) или 36 тыс. евро в год (768 тыс. леев).

Целью проекта является модернизация системы общественного транспорта в Кишиневе в соответствии с моделью организации общественного транспорта в городе Люблин (Польша). Речь идет о приемлемом бюджете для мероприятий Европейского Союза в размере 3,3 млн евро, который также включает софинансирование муниципалитета. Об этом сообщает Diez.

Подробности участия в конкурсе смотрите здесь.

Проект рассчитан на 2021-2023-й годы.

Автор: Михаил Генчу


 
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