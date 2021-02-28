Цырдя: нужно сформировать переходное антикризисное правительство

Если этого не сделать, страна погрузится в хаос. Депутат и политолог Богдан Цырдя рассказал о том, что является первоочередной задачей для молдавских политиков на данный момент. По словам Цырди, необходимо создать переходное антикризисное правительство.

- Мы считаем, что в условиях нынешнего пандемического и экономического кризиса, засухи, полного хаоса во всех государственных учреждениях, в период бюджетного дефицита и задолженностей по заработной плате необходимо согласовать политические усилия путем переговоров для формирования переходного антикризисного правительства, которое сумеет стабилизировать ситуацию, - заявил Цырдя в передаче «Bună Seara» на общественном телевидении.

Ранее президент Майя Санду заявила, что не намерена проводить консультации с парламентскими фракциями. Также Санду уведомила, что ждет 23-го марта, когда исполнится три месяца со дня отставки правительства Иона Кику.

Автор: Михаил Генчу