28 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Кто из кишиневцев, завтра, 1 марта, останется без воды
28.02.2021

По нескольким адресам в столице в понедельник, 1 марта, будет прекращена подача холодной воды. Отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, в течение которого АО „Ap -Canal Chi in u” проведёт работы по замене задвижек и водомеров, передаёт IPN.

Подача воды будет приостановлена на улицах Фынтына луй Раду, Л. Истрати, Миорица, Теилор, Ион Ватаману и П. Рареш. Кроме того, воды не будет на улицах М. Басараб, Ливезилор, Порумбеску, Валя Рэдиулуй, Каля Басарабией и Каля Стрэмошилор.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Лидия ТКАЧ


 
Количество просмотров:
81
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.