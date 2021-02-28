Кто из кишиневцев, завтра, 1 марта, останется без воды

По нескольким адресам в столице в понедельник, 1 марта, будет прекращена подача холодной воды. Отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, в течение которого АО „Ap -Canal Chi in u” проведёт работы по замене задвижек и водомеров, передаёт IPN.

Подача воды будет приостановлена на улицах Фынтына луй Раду, Л. Истрати, Миорица, Теилор, Ион Ватаману и П. Рареш. Кроме того, воды не будет на улицах М. Басараб, Ливезилор, Порумбеску, Валя Рэдиулуй, Каля Басарабией и Каля Стрэмошилор.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Лидия ТКАЧ