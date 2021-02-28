Кто назначает плату за содержание многоквартирного дома

В муниципии Кишинёв все жители многоквартирных домов ежемесячно вносят плату за содержание недвижимости, но её размер различен и может составлять от 1 лея за каждый квадратный метр жилья, как в случае домов, управляемых муниципальными предприятиями по управлению жилищным фондом (МПУЖФ), до целых 20 леев за квадратный метр, в случае иных форм управления. В беседе с корреспондентом IPN заместитель начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Генадие Дубица уточнил, что решение в случае форм управления, отличных от МПУЖФ, принимает Общее собрание жильцов.

Генадие Дубица уточнил, что верхний предел для такого рода платы отсутствует. Если владелец квартиры не согласен с тарифом, он может его обжаловать, и ходатайство будет рассмотрено на том же Общем собрании. Ответственный сотрудник ГУЖКХБ указал на существование утверждённых правительством конкретных технических норм, которые стоит учитывать управляющим. Но речь не идёт об исполнительном документе. Он носит лишь рекомендательный характер.

По словам заместителя главы ГУЖКХБ, владельцы управляют своим имуществом совместно и решают, каким образом нужно его содержать. Есть случаи, когда владельцы установили тариф и 20 леев за квадратный метр. „Поскольку мы живём в условиях рыночной экономики, то отсутствует орган, который присматривал бы за тарифами на содержание многоквартирных домов, чтобы они не были высокими”, - пояснил ответственный сотрудник ГУЖКХБ.

В 2007 году Кишинёвский муниципальный совет утвердил тариф в 1 лей за квадратный метр на содержание домов, находящихся в управлении МПУЖФ. По этой причине, отметил Дубица, многоквартирными домами управляют достаточно плохо, потому что финансовых средств недостаточно: фактические расходы намного выше тех сумм, которые накапливаются в результате этого сбора. В число работ, которые должны выполняться за счёт собираемых средств, входят содержание дома, подготовка его к зиме, содержание сетей и т. д., да только денег не хватает, в результате чего проводятся только некоторые работы по содержанию дома и выплачиваются зарплаты ответственным лицам.

Генадие Дубица считает, что решением проблемы стало бы завершение реформы и практическая реализация Закона о кондоминиуме на уровне страны, чтобы все дома были переданы в управление ассоциаций. Владельцы должны определять способ управления, назначая для этого профессиональных управляющих или муниципальные предприятия, а также назначать размер тарифа в зависимости от собственных ожиданий. Заместитель начальника ГУЖКХБ отмечает, что была проведена приватизация, но переход в состав ассоциаций осуществлён не был, и поскольку создание ассоциаций является делом добровольным, а владельцы этого не хотят, то вопрос остаётся в замороженном состоянии.