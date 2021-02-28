Цырдя: Молдова – полуколония

Настало время называть вещи своими именами. Политолог и депутат Богдан Цырдя считает, что в данный момент Молдова является полуколонией.

Запад и его ставленники исправно вешают лапшу на уши молдавского народа, упоительно рассказывают про евроинтеграцию, борьбу с коррупцией и светлое будущее, но это лишь ширма. Колония не может быть процветающей.

- Настало время называть вещи своими именами. Мы - полуколония. Колония не может быть богатой и процветающей. Все ее ресурсы выкачивает Метрополия, бросающая кости с барского стола местным НПО и правым партиям. А эти компрадоры, в свою очередь, держат местное население в жестком подчинении, толкая сказки про евроинтеграцию, борьбу с коррупцией и прочий бред, - написал Цырдя в своем телеграм-канале.

Автор: Михаил Генчу