В НАОЗ рассказали, как будет проходить вакцинация в Молдове

Кампания по иммунизации населения начнется в ближайшие дни. Об этом объявило национальное агентство общественного здоровья.

На первом этапе привьют сотрудников системы здравоохранения. Это около 70 тысяч человек. Вакцину они получат бесплатно. Иммунизация будет проходить в 115 пунктах в сортировочных кабинетах поликлиник, передает publika.md.

"Если центр начинает работу в 08:00 и заканчивает в 17:00, то за день будут привиты до 50 человек", - говорит эпидемиолог Лаура Цуркан.

В НАОЗ предупреждает: все побочные эффекты от вакцины, например мышечные или головные боли, будут регистрировать в электронном виде. Также уточняется, что государство не будет пытаться максимально сократить уровень потерь доз препаратов, как это произошло в других странах.

"Нет, мы не будем вакцинировать на ходу, только в медицинских учреждениях. Если не найдем человека, двух или трех, значит, эти дозы будут уничтожены, как и другие", - говорят в агентстве.

В стране недостаточно оборудования для должного хранения вакцины Pfizer и около 25 тысяч доз сначала оставят в холодильнике НАОЗ, который может обеспечивать температуру до минус 80 градусов. А при распределении по стране у врачей будет лишь пару дней на то, чтобы использовать препарат до истечения его срока годности: "Один день для учета и остается еще три-четыре дня для введения. После растворения вакцину можно использовать в течение шести часов".

Первый этап вакцинации медработников займет около двух месяцев. Затем привьют хронических больных и пожилых людей. Для этого откроют 330 специализированных пунктов. На третьем этапе вакцину получит остальное население. В этом случае всего по стране будут действовать почти 1400 кабинетов.