В Молдове зарегистрировали 597 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове.

За минувшие сутки было зарегистрировано 597 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 185 453.

На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 15 326 человек.

"Сегодня было обработано 2098 тестов, из которых 1887 - первичные тесты. В результате выяснилось, что 597 результатов оказались положительными", - отмечается в пресс-релизе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из общего числа случаев 5 являются ввезенными. Среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, 34 человека работают в системе здравоохранения, из которых 10 - врачи.

Всего в больничные медицинские учреждения госпитализированы 3737 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 311 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 54 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от COVID-19 выздоровели 689 пациентов. Таким образом, согласно данным Минздрава, в общей сложности от коронавируса излечились 166 178 человек.

На домашнем лечении находятся 9 559 человек с легкими формами COVID-19, а 17 333 человека - под наблюдением семейного врача.

Также сообщается о смерти еще 25 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в нашей стране возросло до 3949 человек.