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На устах
Чебан ратует за публикацию всех данных по незаконному строительству в Кишиневе
28.04.2021

В Кишиневе рассмотрено 20 конфликтов в связи с незаконным строительством.

Об этом примару Иону Чебану в ходе оперативного заседания муниципальных служб предоставил вице-примар Виктор Киронда.

Вся выданная ранее документация была изучена, но большинство рассмотренных объектов уже находятся в стадии строительства, отметил вице-примар. 

– По многим из них у нас есть тяжбы в суде. Суть этих разбирательств в том, что примэрия отозвала разрешительные документы или постановила приостановить строительство, однако застройщики обратились в суд. К сожалению, в большинстве таких случаев суд встаёт на сторону застройщика. Когда мы обнаруживаем предполагаемые или явные нарушения, мы всегда направляем обращения в соответствующие органы. Однако каких-то конкретных результатов пока нет – нам отвечают, что нарушения не выявлены либо дело ещё находится на рассмотрении, – сказал Киронда, которого цитирует Noi.md. 

Чебан счёл количество объектов, по которым проводятся разбирательства, слишком маленьким, и отметил, что в таких вопросах муниципалитет должен быть максимально жёстким. 

Кроме того, он заявил, что все нарушения в сфере строительства, допущенные в предыдущие годы, а также имена причастных к этому должны быть обнародованы в течение двух недель. 

– Многие винят нас в различных случаях сомнительного строительства, но заверяю всех – с тех пор как я являюсь примаром, разрешительные документы в данной сфере не выдаются тайно, “из-под стола”. Всё осуществляется максимально прозрачно, проводятся общественные дебаты, высказаться может каждый, вся информация публикуется. Поэтому необходимо опубликовать полную информацию касательно нарушений, допущенных ранее, – подчеркнул Чебан.


 
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