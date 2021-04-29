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Здоровье
Началась вторая волна вакцинации AstraZeneca
28.04.2021

Будут применены более 83 тыс.доз.

Началась вторая волна вакцинации препаратом AstraZeneca, которая гарантирует защиту от Covid-19. Вторая доза препарата, согласно рекомендациям, ставится в период от 4 до 12 недель после первой. Разумеется, первыми вторую дозу AstraZeneca получат врачи, хотя на самом деле еще не все они (а лишь 80%) получили первую дозу.

В целом же в республике были привиты 124 695 человек, из которых 113 135 получили первую дозу, а 11 560 уже успели получить обе дозы прививки, сообщает deschide.md.


 
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