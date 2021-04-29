Надо запретить легализацию однополых браков, а также сохранить молдавский язык для детей и внуков, - Додон

Экс-президент описал мрачные перспективы для Молдовы, которые последуют вслед за роспуском парламента.

Сегодня, 27 апреля, в рамках программы «Интервью недели» на «Первом в Молдове» Игорь Додон предупредил, что вскоре в Молдове Западом будет зачищено все политическое поле. Он также отметил, что речь идет не только о партиях с промолдавскими позициями, но и о наших традиционных ценностях.

- В Молдове Западом будет зачищено все поле. Попытаются запретить все партии с промолдавскими позициями, как это делается в Украине. Речь идет не только о ПСРМ, но и некоторых других. Могут пойти против наших традиционных ценностей, семьи, - заявил Игорь Додон.

Социалисты намерены выйти с инициативой о запрете однополых браков на уровне Конституции.

- В ближайшие пару недель ПСРМ выйдет с инициативой изменения Конституции РМ, чтобы запретить в Молдове легализацию однополых браков, а за пиар этих вещей ввести уголовную ответственность. И это не ново – это включили в свои Конституции и Россия, и Венгрия, - отметил председатель Партии социалистов.

В интервью также была затронута тема молдавского языка. Игорь Додон пообещал бороться за молдавский язык, и если нужно будет – вытащить всю страну. Он также подчеркнул, что подавляющее большинство граждан считает, что государственный язык РМ – молдавский.

- Подавляющее большинство граждан считает, что государственный язык Республики Молдова – молдавский, и менять его на румынский мы не позволим. Чтобы изменить название языка, нужно изменить Конституцию. А для этого нужно 67 голосов. 67 голосов у Майи Санду и её партнёров не будет. Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить молдавский язык для наших детей и внуков. Это принципиальная позиция, и мы ни на шаг не отступим, – заявил председатель ПСРМ.