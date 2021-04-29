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В СМИ появились кадры встречи Лупашку и заместителя генпрокурора Попова
28.04.2021

Руслан Попов, заместитель генерального прокурора, встречался в воскресенье с Борисом Лупашку, который был назначен большинством ПСРМ-"Шор" на должность судьи КС в пятницу и отказался от мандата утром во вторник, 27 апреля.
Запись была отправлена в редакцию телеканала TV8. В беседе с журналистами Руслан Попов заявил, что знает Лупашку, но отметил, что в последнее время они не виделись.

Судя по полученным кадрам Лупашку и Попов встречались днем в воскресенье, 25 апреля. По словам отправителя видео, встреча происходила на одной из столичных АЗС.

Отметим, что во вторник утром, 27 апреля, бывший прокурор Лупашку объявил об отзыве своего мандата, а в тот же день судьи КС отменили решения парламента об увольнении Домники Маноле и назначении Бориса Лупашку судьей КС, признав их неконституционными.

Напоминаем, что два депутата обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой о том, чтобы решения, принятые 23 апреля 2021 года Парламентом Республики Молдова в отношении Конституционного суда, были рассмотрены на предмет узурпации государственной власти. Также депутаты потребовали привлечь виновных к ответственности.

В понедельник прокуратура объявила, что эти ходатайства будут расследованы в срочном и приоритетном порядке.


 
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