Около 78,4% активов банковского сектора Молдовы сконцентрировано в 4-х банках

По данным Национального института экономических исследований (INCE), степень концентрации отечественного банковского сектора в 2020 г., согласно индексу Херфиндаля-Хиршмана (HHI), сохраняется на высоком уровне. Как считают эксперты, в Молдове продолжается концентрация банковского сектора, а также рост конкуренции между банками. По их расчетам экспертов, индекс концентрации активов вырос с 1750,3 пункта в 2019 г. до 1761,9 пункта в 2020 г., при этом, в целом молдавский рынок вписывается в параметры умеренно концентрированного банковского рынка.

Доля совокупных активов 4-х крупных банков сократилась с 78,7% в 2019 г. до 78,4% в 2020 г. Наибольший объем активов сконцентрирован в Moldova–Agroindbank: его доля на рынке составила 29,3% (2019 г. - 28,6%); Moldindconbank-е – 20,5% (20,4%); Victoriabank-е – 14,8% (16,2%); Mobiasbanca - OTP Group – 13,8% (13,5%). Уровень концентрации 4-х средних банков в 2020 г. незначительно снизился – с 15,8% до 15,7%. В частности, активы ProCredit Bank-а выросли с 4,4% до 4,8%; Eximbank-а – снизились с 4,8% до 4,4%; Energbank-а - сохранились на уровне 2,8%; FinComBank-а – снизилась с 3,8% до 3,7%. Концентрация активов в 3-х малых банков выросла с 5,7% до 5,9%: в BCR Chişinau этот показатель составил 2,9% (-0,3 п.п.), Comertbank-е – 1,7% (-0,1 п.п.), EuroCreditBank-е – 1,3% (без изменений).

Показатель HHI по объему выданных кредитов снизился с 2015,4 в 2019 г. до 1961,8 – в 2020 г., а уровень концентрации 4-х крупных банков сократился на 0,5 п.п. – до 79,1%. Больше всего кредитов в прошлом году выдали MAIB – 34,2% (-1,1 п.п.), Moldindconbank – 17,9% (-0,8 п.п.), Mobiasbanca - OTP Group – 16,8% (+1,3 п.п.), Victoriabank – 10,2% (+0,1 п.п.). Доли малых и средних банков по объему выданных кредитов составили: ProCredit Bank – 7,1% (+0,9 п.п.), Eximbank – 3,6% (+1,4 п.п.), FinComBank – 3,3% (-0,8%), BCR Chişinau – 2,1% (+0,3 п.п.), Comertbank – 1,9% (+0,1 п.п.), Energbank – 1,7% (-0,6 п.п.), EuroCreditBank – 1,2% (-0,2 п.п.).

Показатель HHI по объему привлеченных банками депозитов снизился с 1838,6 в 2019 г. до 1832,3 – в 2020 г., а уровень концентрации 4-х крупных банков сократился на 0,3 п.п. – до 80,6%. Наибольшая концентрация депозитов в MAIB – 30% (+0,3п.п.) и Moldindconbank-е – 20,7% (+0,1 п.п.), за которыми следуют Victoriabank – 15,1% (-1,7 п.п.), Mobiasbanca - OTP Group – 14,8% (+1 п.п.), а также средние и малые банки: Eximbank – 4% (-0,5 п.п.), ProCredit Bank – 3,5% (+0,3 п.п.), Energbank – 2,6% (без изменений), FinComBank – 3,6% (без изменений), BCR Chişinau – 3,1% (+0,5 п.п.), Comertbank – 1,5% (без изменений), EuroCreditBank – 1,3% (+0,1 п.п.).