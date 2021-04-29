Богдан Казаку. Пять лет в Японии

Богдан Казаку

Кобе – город в центральной части Японии, омываемый водами Осакского залива. Он славится своей мраморной говядиной и обрамляющими гавань живописными горами. В городе находится одно из старейших японских синтоистских святилищ Икута, датируемое III веком. С вершины горы Рокко, куда из Кобе ведет фуникулер, открывается завораживающий вид на порт. За горой расположены горячие источники курорта Арима.

Прочитали?

Согласитесь, даже в современном мире, тесно взаимосвязанном, где принцип «семи рукопожатий» сменился уже четырьмя или тремя, Япония продолжает оставаться закрытой и почти недоступной страной.

Побывать там можно, но многие ли из нас побывали там?

А как насчет прожить в Японии пять лет? Жить и учиться там? В любом случае – редкий для Молдовы личный опыт.

Сегодня интервью с Богданом Казаку, молдаванином, который пять лет учился в Kobe International University и всего месяц, как вернулся обратно в Молдову.

Богдан, привет. Первый вопрос очевидный. Как ты попал в Японию?

Есть рациональная причина, есть – эмоциональная. Рациональная – опыт Японии очень интересен. По сути дела в современном мире есть две страны-феникса, восставшие буквально из пепла после Второй Мировой войны. Германия и Япония. И, с точки зрения экономики, очень интересно и полезно понять их опыт, что и как помогло им восстановить свое хозяйство, зарядить целую нацию на строительство новой жизни из развалин.

Ок. Это – рациональная причина. А эмоциональная?

Еще в детстве, когда я жил в Страшенах, я начал учить самостоятельно японский язык. Да, это был очень базовый уровень, учил я по книжкам, которые смог найти, но мне было очень интересно.

Необычное увлечение для подростка…

Тем не менее, мое увлечение японским языком не пропало и тогда, когда я переехал в Кишинев, учиться в Молдо-турецком лицее. И, хотя в лицее мой акцент был, скорее, математика, но я воспользовался возможностью учить японский язык в Fundaţia Pentru Relații Moldo – Japoneze.

Уже тогда были планы поехать в Японию учиться?

Еще нет. Благодаря участию в олимпиадах я должен был поехать учиться в Россию, на прикладную математику и информатику. Но примерно в то же время я познакомился в Кишиневе с японцами, которые были связаны с программами обучения иностранных студентов в Японии и летом получил предложение поехать на учебу в Кобе.

Судя по фильмам, японская осень очень красива. Осень ты уже встретил в Японии?

Нет. Учебный год в Японии начинается в апреле. Так что я поехал в Японию весной, хорошо помню дату своего первого дня в Японии – 4 апреля 2016 года.

Первое впечатление всегда врезается в память. Твое первое впечатление от Японии?

Что это страна, где все предусмотрено до последней детали. В аэропорту между мной и стойкой таможни было, наверное, 400 человек. Не представляю, сколько бы времени занял таможенный контроль в другой стране. Здесь же все работало как часы. Еще пока я стоял в очереди, ко мне подошли представители таможни, посмотрели документы, помогли их правильно собрать, и к паспортному контролю все было готово, так что сам контроль практически не занял времени.

Как ты жил? В общежитии?

Нет. Больших общежитий, как мы привыкли, в Японии нет. Университет снимает квартиры студентам. Сначала я жил с одним китайцем, потом парнем из Гонконга, позднее – уже сам. Но самому было лучше жить. Культурный разрыв между нами и китайцами или гонконгцами очень большой. Они все задают одни и те же вопросы – когда приехал, откуда приехал, какой у тебя рост и на этом общение заканчивается.

Рост?

Ну да, им мои 182 сантиметра кажутся «высокими»…

Об учебе. На какую специальность ты поступил?

На экономику. Первый год – только язык, потом уже четыре года учебы. Но еще больше чем учеба меня развивало и меняло наблюдение за японцами. Вот тут можно испытать настоящий культурный шок.

Давай примеры, так будет понятнее…

Первый пример, который приходит в голову. Вы часто заполняете в Молдове документы в организациях? Это удобно?

Первое что мне пришло в голову – это бланк в полиции после легкой аварии. Кажется, я первый испортил, что-то не так написал…

А в Японии это почти невозможно, неправильно заполнить документ. Потому что, во-первых, рядом будет образец, как правильно его заполнить. Но – не только. Будут еще примеры, как НЕ НАДО заполнять, наиболее частые ошибки при заполнении документа. Поэтому, даже если вы с такой формой сталкиваетесь впервые, то все очень просто и понятно.

Еще?

Подготовка к встрече. Не только в бизнесе, но в бизнесе особенно. Японец изучит максимум информации о партнере по предстоящей встрече. Как минимум, чтобы знать, какой уровень вежливости ему соблюсти. Все детали имеют значение. Не только на какой высоте подать визитку, но и как сесть на стуле и как подойти к нему.

Ты впитал эту культуру?

Я научился с ней взаимодействовать. Своим в Японии вы никогда не станете, но я понял их стиль мышления и мне теперь гораздо легче выстраивать с японцами отношения, чем в первый год, когда я только приехал.

А мог бы остаться в Японии? Смог бы жить там?

Мне понравилась культура страны, есть много всего очень удобного для жизни, но всю жизнь прожить в Японии я бы не хотел. После Японии я точно знаю один из важнейших для себя приоритетов. В доме должно быть тепло. А в Японии температура в домах может опускаться и до 2 градусов, они так и живут, но мне было очень некомфортно. Да и других причин хватает. Хотя и будет по чему скучать. Я жил в городе между горами и океаном, это очень красиво. Или – чистота. Пыли в Японии нет вообще. Вы никогда не увидите пыльную машину. Мне предлагали остаться работать там, но я решил вернуться домой.

Ну, про суши и сашими я не спрашиваю…. Какие у тебя планы на будущее? Странно было бы проучиться пять лет в Японии и не воспользоваться таким «конкурентным преимуществом»…

Сейчас я являюсь первым вице-секретарем политической партии Acasă Construim Europa. Занимаюсь вопросами секретариата и работаю над экономической частью политической программы развития Молдовы вместе с Денисом Рошка. А в сентябре, помимо политической деятельности, планирую поступить в магистратуру. Но то, что Япония в том или ином варианте останется в моей будущей жизни – в этом я уверен на 100%.