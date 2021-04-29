Почему должности премьера и министра финансов – самые низкооплачиваемые?

Думитру Барбалат

Заработная плата - это вознаграждение за труд, начисляемое в зависимости от квалификации, сложности работы, количества и качества обязанностей, степени ответственности. Предлагаю оценить с учетом сказанного зарплаты премьера, министров, руководителей и начальников подразделений налоговой и таможенной службы, НБС.

Ниже приводятся размеры чистых зарплат по данным деклараций о доходах в 2020 году (за год и месяц в тысячах лей).

Кику Ион - 199,0/16,4

Чокой Аурелиу - 210,2/17,5

Пушкуца Сергей - 178,5/14,5

Думбрэвяну Виорика - 187,9/15,6

Войку Павел - 175,5/14,6

Нагачевски Фадей - 292,0/24,3

Гайчук Виктор - 214,4/17,9

Пержу Ион - 230,9/19,2

А вот «скромные» зарплаты таможни.

Бурдужа Сергей, директор - 518,8/43,2

Михаила Виорел, зам. директора - 352,4/29,4

Морэреску Адриан, замдиректора - 505,3/42,1

Начальники управлений центрального аппарата таможни:

Кайнарян Емилия - 368,0/30,7 + пенсия 101,2/8,4

Лука Ана - 338,4/28,2

Андрушченко Октавиан - 393,0/32,8

Тодораш Ана - 361,6/30,1

Руководство северного бюро таможни:

Тропоцел Игорь - 501,9/41,8

Журавель Вячеслав - 365,6/30,5

Софрони - 460,6/38,4

Руководство центрального бюро таможни:

Фрумусаки Едуард - 470,6/39,2

Чебаненко Владимир - 394,1/32,8

Киоса Георгий - 324,3/27,0

Додон Виталий - 389,4/32,5

Руководство южного бюро таможни:

Ботнарь Андрей - 412,9/34,4

Видрашко Антонина - 424,6/35,4

Такие же «скромные» зарплаты в налоговой службе.

Цуркану Игорь, замдиректора - 509,0/42,4

Ликий Юрий, замдиректора - 504,3/42,0

Немеренко Николета, замдиректора - 469,0/39,1

Ботнарь Людмила, замдиректора - 549,1/45,8

Начальники управлений центрального аппарата:

Чебан Сергей - 348,4/29,0

Даскалюк Инга - 374,7/31,2

Цуркан Мариана - 321,7/26,8

Дука Андрей - 360,9/30,1

Грицко Людмила - 322,6/26,9

Лазарь Игорь - 407,2/33,9

Чумаченко Виталий - 371,8/31,0

Соловей Виорика - 418,6/34,9

Хомов Вероника - 368,1/30,7

Национальное бюро статистики:

Кара Олег, генеральный директор - за 4 месяца 53,6/13,4

Мокану Юрий, замгендиректора - 291,0/24,3

Спэтару Аурелия - 276,7/23,1

Валков Виталий (до августа был гендиректором) - 321,0/26,8

Начальники управлений центрального аппарата НБС:

Тэтару Андриан - 203,8/17,0

Гыдилика Валентина - 183,8/15,3

Швец Маргарета - 227,8/19,0

Ени Мариана - 195,4/16,3

Булгак Светлана - 230,4/20,0

Крэчун Андрей - 152,7/13,4

Хайницки Татиана - 241,3/20,1

Мокану Игорь - 182,0/15,2

Орлова Елена - 201,9/16,8



То, что, например, у таможенников и работников налоговой подобные зарплаты, - заслуга лидера ДПМ Павла Филипа. Он, будучи премьером, подписал постановление правительства, которое позволило включить в госбюджет средства и доплачивать этим служащим сумму по 1,5 средней зарплаты по экономике якобы за «риск». И сейчас человек, работающий на предприятии создающий ВВП, просто получает зарплату за свой труд. А чиновники - немалые зарплаты плюс еще доплату в 1,5 средних зарплаты и доплату за воинские звания. Глава налоговой службы, в которой работают 1925 человек, - генерал-полковник, его замы тоже генералы. А глава МВД при 18,6 тысячи штатных военных - всего лишь генерал-майор. Та же ситуация и на таможне. При 1761 штатной единице ее глава - генерал-полковник при замах-генералах.

Но как понять то, что значимость и ответственность постов премьера и министра оценивается в несколько раз дешевле, чем начальника структурного подразделения в аппаратах таможни и налоговой? Должна ли быть хоть какая-то зависимость зарплаты от иерархии должностей? Если зарплата начальника структурного подразделения в аппарате ведомства в разы больше, чем премьера и министров, то где президент сыщет «хороших» руководителей, которых, может быть, невозможно будет купить/коррумпировать? Почему люди соглашаются быть министрами, заранее зная, что их зарплаты будут в разы меньше, чем у подчиненных?

Во всем этом нет никакой логики. Это ли было главной целью правительства и парламента, когда в 2018 году они ввели в действие закон №270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере? И неужели заведомо закладывают взятки в размер оплаты труда?