Почему должности премьера и министра финансов – самые низкооплачиваемые?

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Думитру Барбалат
Заработная плата - это вознаграждение за труд, начисляемое в зависимости от квалификации, сложности работы, количества и качества обязанностей, степени ответственности. Предлагаю оценить с учетом сказанного зарплаты премьера, министров, руководителей и начальников подразделений налоговой и таможенной службы, НБС.
Ниже приводятся размеры чистых зарплат по данным деклараций о доходах в 2020 году (за год и месяц в тысячах лей).
Кику Ион - 199,0/16,4
Чокой Аурелиу - 210,2/17,5
Пушкуца Сергей - 178,5/14,5
Думбрэвяну Виорика - 187,9/15,6
Войку Павел - 175,5/14,6
Нагачевски Фадей - 292,0/24,3
Гайчук Виктор - 214,4/17,9
Пержу Ион - 230,9/19,2
А вот «скромные» зарплаты таможни.
Бурдужа Сергей, директор - 518,8/43,2
Михаила Виорел, зам. директора - 352,4/29,4
Морэреску Адриан, замдиректора - 505,3/42,1
Начальники управлений центрального аппарата таможни:
Кайнарян Емилия - 368,0/30,7 + пенсия 101,2/8,4
Лука Ана - 338,4/28,2
Андрушченко Октавиан - 393,0/32,8
Тодораш Ана - 361,6/30,1
Руководство северного бюро таможни:
Тропоцел Игорь - 501,9/41,8
Журавель Вячеслав - 365,6/30,5
Софрони - 460,6/38,4
Руководство центрального бюро таможни:
Фрумусаки Едуард - 470,6/39,2
Чебаненко Владимир - 394,1/32,8
Киоса Георгий - 324,3/27,0
Додон Виталий - 389,4/32,5
Руководство южного бюро таможни:
Ботнарь Андрей - 412,9/34,4
Видрашко Антонина - 424,6/35,4
Такие же «скромные» зарплаты в налоговой службе.
Цуркану Игорь, замдиректора - 509,0/42,4
Ликий Юрий, замдиректора - 504,3/42,0
Немеренко Николета, замдиректора - 469,0/39,1
Ботнарь Людмила, замдиректора - 549,1/45,8
Начальники управлений центрального аппарата:
Чебан Сергей - 348,4/29,0
Даскалюк Инга - 374,7/31,2
Цуркан Мариана - 321,7/26,8
Дука Андрей - 360,9/30,1
Грицко Людмила - 322,6/26,9
Лазарь Игорь - 407,2/33,9
Чумаченко Виталий - 371,8/31,0
Соловей Виорика - 418,6/34,9
Хомов Вероника - 368,1/30,7
Национальное бюро статистики:
Кара Олег, генеральный директор - за 4 месяца 53,6/13,4
Мокану Юрий, замгендиректора - 291,0/24,3
Спэтару Аурелия - 276,7/23,1
Валков Виталий (до августа был гендиректором) - 321,0/26,8
Начальники управлений центрального аппарата НБС:
Тэтару Андриан - 203,8/17,0
Гыдилика Валентина - 183,8/15,3
Швец Маргарета - 227,8/19,0
Ени Мариана - 195,4/16,3
Булгак Светлана - 230,4/20,0
Крэчун Андрей - 152,7/13,4
Хайницки Татиана - 241,3/20,1
Мокану Игорь - 182,0/15,2
Орлова Елена - 201,9/16,8
Но как понять то, что значимость и ответственность постов премьера и министра оценивается в несколько раз дешевле, чем начальника структурного подразделения в аппаратах таможни и налоговой? Должна ли быть хоть какая-то зависимость зарплаты от иерархии должностей? Если зарплата начальника структурного подразделения в аппарате ведомства в разы больше, чем премьера и министров, то где президент сыщет «хороших» руководителей, которых, может быть, невозможно будет купить/коррумпировать? Почему люди соглашаются быть министрами, заранее зная, что их зарплаты будут в разы меньше, чем у подчиненных?
Во всем этом нет никакой логики. Это ли было главной целью правительства и парламента, когда в 2018 году они ввели в действие закон №270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере? И неужели заведомо закладывают взятки в размер оплаты труда?
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