Практически одна пятая часть населения очень сильно пострадала в результате пандемии COVID-19, ещё 44 процента жителей пострадали сильно. Одна четверть пострадала незначительно, а 6 процентов жителей страны не пострадали вообще.

Таковы результаты социологического опроса Vox Populi, проведённого ассоциацией социологов и демографов РМ, передаёт IPN.

Население испытывает целый ряд опасений в связи с пандемией. 68 процентов респондентов сообщили о потере близкого человека. Экономический спад назвали 46 процентов опрошенных. Социальное дистанцирование упомянули 42 процента, закрытие школ или детских садов – около трети. В числе опасений также названы карантин, сокращение денежных переводов, насилие в семье.

Чуть более 45 процентов респондентов считают, что санитарная система справляется с ситуацией в рамках борьбы с пандемией. 24,5 процента считают, что «скорее справляется», 16 процентов – что «скорее не справляется», а около 14% не смогли или не захотели ответить.

Данные отражают ситуацию на 20 апреля, исследование проводилось посредством интервьюирования 1187 респондентов из 85 населенных пунктов, погрешность +/-3 процента.