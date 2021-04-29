Экс-советник президента Молдавии предупредил об опасности новой войны в Приднестровье

По словам Марка Ткачука, вместо сближения с Россией за годы правления Додона, РФ в качестве торгового партнера скатилась с первого на 2-3 место, а количество сторонников объединения с Румынией выросло с 7% до 35%.

27 апреля Конституционный суд Молдовы признал вердикт парламента об отзыве своего председателя Домники Маноле не соответствующим Высшему закону. Также КС признал неконституционным закон о переходе Службы информации и безопасности под контроль парламента. Экс-президент Игорь Додон, в свою очередь, предупредил о возможном крахе молдавского государства в случае победы «коллективного Запада» на досрочных парламентских выборах. А они неизбежны: ранее КС разрешил президенту распустить парламент.

Своим видением происходящего с «Московским комсомольцем» поделился бывший советник третьего президента Молдовы Владимира Воронина Марк Ткачук.

- В чем причина, по-вашему, очередного молдавского «конституционного» кризиса?

- То, что мы сегодня наблюдаем в Молдове, является своеобразной развязкой многолетнего и систематического пренебрежения конституционными нормами, по которым теоретически должна была жить республика. Это пренебрежение осуществлялось всеми игроками. Правовое поле последовательно игнорировалось и разрушалось. Сейчас столкновение между условно прозападными силами во главе с Майей Санду и теми, которые стоят за Игорем Додоном, происходит уже не по правилам, а по понятиям. В этой битве по понятиям силы Игоря Додона тают, он проигрывает.

- Почему это происходит?

- В первую очередь потому, что все его предыдущие декларации, на которых Додон пытался построить авторитет своей политической партии, оказались пшиком. Вместо сближения с Россией за годы правления Додона РФ в качестве торгового партнера скатилась с первого на 2-3 место. Резко выросла популярность идеи европейской интеграции, а также идеи объединения с Румынией. За период правления Додона количество сторонников объединения с Румынией выросло с 7% до 35%. Игорь Додон также известен своим систематическим сближением с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком. А сегодня его партия сформировала правящую коалицию в парламенте, заключив токсичную сделку с организаторами кражи миллиарда – с партией «Шор».

- Заинтересована ли эта коалиция в досрочных выборах?

- Так называемое «парламентское большинство» - это большинство, которое на избирательном поле каждый день превращается в меньшинство. Они всячески пытаются отложить парламентские выборы, идут на различного рода ухищрения. Избиратели понимают, что дело не в пандемии, а только в том, что в составе парламентского большинства есть люди, для которых каждый день пребывания в парламенте – это бизнес и огромные деньги. И в случае досрочных выборов эти люди не попадут в новый состав законодательного органа.

- Как вы считаете, кто победит на предстоящих выборах?

- Ситуация становится для Молдовы драматической в системном смысле. Впервые за 30 лет молдавской независимости в парламенте может оказаться абсолютное большинство правых, причем они будут представлены одной партией. В этом особой заслуги Майи Санду и ее партии хипстеров немного. Самая большая заслуга в этом Игоря Додона, который сумел настолько дискредитировать левые ценности, левую идею, какие-то очень важные базовые представления, которые ассоциируются со словами «партия социалистов», что для людей они уже стали символом слабости и непоследовательности.

- Каким может быть исход противостояния? Вероятен ли силовой сценарий?

- Все это закончится не каким-то силовым сценарием, это не Москва 93-го года. Все закончится тем, что Санду принудит их к досрочным выборам, на которых левый фланг впервые проиграет правым. Напомню, что последний раз подобный феномен случился в 1990 году еще в составе СССР, когда на выборах в молдавский Верховный Совет победило правое большинство. Это привело к печальной развязке в 1992 году во время приднестровского конфликта. Надеюсь, на этот раз ничего подобного не случится.