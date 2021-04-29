Генпрокуратура РМ отвергает обвинения в политизированности "дела о парламенте"

|
|
|
Главная
Генеральная прокуратура отреагировала на публикацию в прессе видео, на котором запечатлена встреча заместителя генпрокурора Руслана Попова с адвокатом Борисом Лупашко, которого парламентское большинство ранее назначило на пост судьи Конституционного суда Молдовы.
В ведомстве заявили, что Попов и Лупашко знакомы много лет, так как последний также работал в прокуратуре вместе с Поповым. Встреча на одной из автозаправочных станций была случайной и знакомые решили вместе выпить кофе.
Вместе с тем Генпрокуратура отмечает, что никаких запретов или ограничений на частное общение между Поповым и Лупашко не существует.
Ранее Генпрокуратура заявила, что в срочном порядке рассмотрит обращение депутатов от партии "Действие и солидарность" (PAS) с просьбой проанализировать предполагаемые акты узурпации государственной власти.
Обращение направлено депутатами Сержиу Литвиненко и Виржилиу Пысларюком в контексте событий и решений в отношении Конституционного суда, принятых 23 апреля в парламенте, сообщает ведомство.
Политический кризис после решений Конституционного суда
Законодатели обращаются к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.
В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.
Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.
Перед зданием КС прошли протесты в "защиту Конституционного суда". Акцию организовали депутаты от PAS. К протесту присоединились представители ряда других политформирований.
Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге 23 апреля по итогам заседания Совбеза.
Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|