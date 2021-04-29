Всемирный банк обеспечит бесплатную вакцинацию

Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование (FA) в 24,8 миллиона евро проекта „Чрезвычайное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова”. Дополнительное финансирование поддержит правительство в закупке подходящих вакцин против COVID-19, чтобы охватить 30% населения на 2-м и 3-м этапах вакцинации, - передает IPN.

Согласно пресс-релизу Всемирного банка (ВБ) в Республике Молдова, в рамках соответствующего финансирования будет оказана техническая и финансовая помощь в вакцинации 50% граждан Республики Молдова. Вакцины, поддерживаемые в рамках проекта, будут соответствовать нормативным стандартам Всемирного банка, а FA будет способствовать инвестициям в системы данных, в инфраструктуру холодильных цепей, а также в меры социальной ответственности для обеспечения успешной вакцинации.

FA продемонстрирует гибкий подход, содействуя своей адаптации к изменениям на мировом рынке вакцин и к развитию пандемии COVID-19. Будет оказана поддержка в закупке вакцин из различных источников, включая прямую закупку у производителей, приобретение через платформу COVAX и покупку избыточных запасов вакцин из других стран с учетом соотношения цены и качества, нормативных стандартов, возможностей национальной системы иммунизации, а также сроков доставки. Первоначальное финансирование закупки вакцин и вакцинации будет предоставлено в рамках FA безопасным и эффективным способом как можно скорее, но в то же время Всемирный банк признает, что во всем мире существует чрезмерный спрос на вакцины.

По словам регионального директора Всемирного банка в Молдове Анны Ахалкаци, дополнительное финансирование в рамках проекта „Чрезвычайное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова” предоставлено в решающий момент борьбы с пандемией. „Для спасения жизней своих граждан Молдове необходим доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 на мировом рынке, и Всемирный банк здесь, чтобы помочь”, - сказала Анна Ахалкаци.

Население бесплатно получит все вакцины против COVID-19. Проведение этапов вакцинации будет регулироваться Национальным планом иммунизации против COVID-19, определяющим приоритетные группы для вакцинации в соответствии со структурой, разработанной Стратегической консультативной группой экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

по иммунизации.

На данный момент Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов на помощь государствам с низким и средним уровнем доходов в приобретении и распределении вакцин против COVID-19, тестов и лечения, а также в укреплении их систем вакцинации. Финансирование основано на ответных мерах Группы Всемирного банка на пандемию COVID-19, в рамках которых более ста государствам оказывается помощь в укреплении их медицинских систем, в поддержке беднейших семей и в создании благоприятных условий для сохранения рабочих мест и средств к существованию людям, которые больше всего пострадали от пандемии.