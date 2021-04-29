Додон призвал здоровые силы страны объединиться против "коллективного Запада"

Принятие парламентским большинством решений об узурпации власти в стране и отмене постановления о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда с утверждением другой кандидатуры американские и европейские дипломаты встретили в штыки.

Посол Европейского союза в Молдове Петер Михалко назвал решение депутатов отменить назначение главы Конституционного суда нападением на Конституцию страны. «Действия парламента против КС, включая попытку изменить состав суда, это - явное нападение на Конституцию РМ и независимость Конституционного суда», - написал дипломат на своей странице в Facebook,

Посольство США в Молдове сообщило, что посол Дерек Хоган встретился с Майей Санду, чтобы «обсудить неконституционную попытку подорвать работу КС». Госдепартамент США распространил сообщение, в котором также расценил решение молдавского парламента об отзыве судьи КС как «грубую атаку на конституционный строй Молдовы». «Особую озабоченность вызывает преследование парламентом КС, который только недавно подтвердил свою независимость после многих лет захвата государства», - говорится в сообщении.

В понедельник Майя Санду провела телефонный разговор с председателем Европарламента Давидом Сассоли. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях. «Г-н Сассоли выразил убежденность в том, что независимость Конституционного суда должна уважаться всеми политическими силами, - пишет глава государства. - Он заверил в неизменной поддержке Европарламентом программы реформ и демократического пути нашей страны».

Беспокойство по поводу парламентского решения от 23 апреля выразили также председатель Европейского совета Шарль Мишель, Верховный представитель ЕС Жозеп Борель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, многие дипломатические миссии стран ЕС, аккредитованные в Молдове.

Стала известна и реакция Москвы. МИД РФ заявил, что США и ЕС участвуют во внутриполитических процессах Молдовы, способствуя еще большей поляризации молдавского общества, и порекомендовал США и ЕС воздерживаться от вмешательства во внутренние дела страны, не выходя за пределы норм дипломатической этики.

В комментарии МИДа России отмечается, что, призывая парламент РМ уважать решения КС, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям молдавских законодателей: «Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинева для них важнее, чем те «демократические ценности», в защиту которых они выступают».

В свою очередь, лидер социалистов Игорь Додон призвал здоровые силы объединиться против «коллективного» Запада. Об этом он заявил в эфире телеканала «Primul în Moldova».

«Мы видим, как развивается ситуация, - сказал бывший президент. - Запад пытается добиться досрочных выборов, чтобы создать парламентское большинство. Если у них это получится, то они возьмут под свой контроль не только администрацию президента, но парламент, и правительство. И Молдова полностью перейдет под внешнее финансирование».

Додон призвал «отложить в сторону старые обиды и объединиться в единый фронт защиты и спасения Молдовы»: «Политическая борьба между промолдавскими политическими силами станет борьбой против нашей родины и поможет коллективному Западу победить на досрочных парламентских выборах. Поэтому я призываю идти единым фронтом за страну. Нужно создавать единый блок против правых. Почему правые могут объединяться, а левые - нет?!».

Перечисляя левые партии, он согласился с тем, что можно создать блок с коммунистами, хотя и это будет непросто: «С Партией «Шор» мы блок создавать не будем. «Наша партия» Усатого прикрывается разными лозунгами, но это тоже правая партия. Они сдали пост президента Майе Санду, сдадут и парламент. К коммунистам я всегда относился с уважением, несмотря на высказывания их отдельных представителей. Общий блок – это шанс для ПКРМ. Мы готовы обсуждать с ними этот вопрос».