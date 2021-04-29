Подписан указ о роспуске парламента

Президент страны Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Об этом глава государства заявила в среду вечером, 28 апреля, вследствие постановления Конституционного суда, объявившего неконституционным постановление парламента о введении чрезвычайного положения. Выборы состоятся 11 июля, передаёт IPN.

На брифинге для прессы Майя Санду заявила, что этим решением она открыла путь к возможности граждан избрать новый парламент, который будет служить их интересам. „Власть находится в руках народа, власть находится в ваших руках. Уверена, что наши граждане выберут правильный путь к построению развитого и демократического государства, в котором люди будут жить в мире и благополучии”, - отметила президент.

По словам главы государства, выборы назначены на 11 июля. „После выборов мы назначим ответственное правительство, в основе которого будет стабильное большинство, и исправим ситуацию в стране”. Президент также отметила, что правительство должно выделить из государственного бюджета деньги, необходимые для подготовки и проведения досрочных парламентских выборов.

Конституционный суд признал неконституционным постановление парламента, которым было введено чрезвычайное положение на период с 1 апреля по 30 мая. Решение является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в Monitorul Oficial. В этой связи судья Владимир Цуркан изложил особое мнение, которое пока не опубликовано