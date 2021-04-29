Россия подтвердила, что в Молдову в ближайшее время поступит и второй компонент вакцины "Sputnik-V"

Между введением двух доз российской вакцины должно пройти не менее трех недель. Первый компонент российской вакцины Sputnik-V может быть использован до прибытия второго компонента, так как между введением этих двух доз должно пройти не менее трех недель. В то же время, есть устное подтверждение от Российской Федерации о том, что поступит и вторая составляющая сыворотки, отметил сегодня, 27 апреля, Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Игорь Куров.

Медицинский персонал обучен тому, как вводится эта сыворотка, которая должна храниться при температуре -20 градусов по Цельсию, уточнил госсекретарь. Речь идет о 71 тыс. доз вакцины Sputnik-V, пожертвованной Российской Федерацией. Другая партия пожертвования ожидается в мае.

Игорь Куров уточнил также, что партия китайской вакцины, которая прибыла сегодня утром в Кишинев, будет немедленно распределена на места. На вопрос журналистов о стоимости китайской сыворотке Игорь Куров не смог ответить, мотивируя это тем, что „был подписан меморандум о конфиденциальности, и данная информация не может быть обнародована”.

150 тыс. доз вакцины Sinopharm, подаренной Китаем, а также 100 тыс. доз вакцины Sinovac, приобретенной Республикой Молдова, прибыли сегодня утром, 27 апреля, в Кишинев. Вмесите с партией вакцины также прибыла и партия медицинского оборудования, также пожертвованного китайской стороной.