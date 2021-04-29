29 Апреля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
Здоровье
Россия подтвердила, что в Молдову в ближайшее время поступит и второй компонент вакцины "Sputnik-V"
29.04.2021

Между введением двух доз российской вакцины должно пройти не менее трех недель. Первый компонент российской вакцины Sputnik-V может быть использован до прибытия второго компонента, так как между введением этих двух доз должно пройти не менее трех недель. В то же время, есть устное подтверждение от Российской Федерации о том, что поступит и вторая составляющая сыворотки, отметил сегодня, 27 апреля, Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Игорь Куров.

Медицинский персонал обучен тому, как вводится эта сыворотка, которая должна храниться при температуре -20 градусов по Цельсию, уточнил госсекретарь. Речь идет о 71 тыс. доз вакцины Sputnik-V, пожертвованной Российской Федерацией. Другая партия пожертвования ожидается в мае.

Игорь Куров уточнил также, что партия китайской вакцины, которая прибыла сегодня утром в Кишинев, будет немедленно распределена на места. На вопрос журналистов о стоимости китайской сыворотке Игорь Куров не смог ответить, мотивируя это тем, что „был подписан меморандум о конфиденциальности, и данная информация не может быть обнародована”.

150 тыс. доз вакцины Sinopharm, подаренной Китаем, а также 100 тыс. доз вакцины Sinovac, приобретенной Республикой Молдова, прибыли сегодня утром, 27 апреля, в Кишинев. Вмесите с партией вакцины также прибыла и партия медицинского оборудования, также пожертвованного китайской стороной.


 
Количество просмотров:
217
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.