Молдаванка, которую удочерили в США, ищет родителей

Ирина Морарь через соцсети просит помощи в поиске своих мамы и папы. В ФБ в группе «Кишиневцы!» был опубликован щемящий пост уроженки Молдовы, а ныне гражданки США Ирины Морарь, рассказавшей свою нелегкую историю?

«Я была удочерена в 1996 году, из Кишинева переехала в Юту, США. Меня зовут Морарь Ирина Олеговна, родилась в Бельцах 26 октября 1990 года. Я ищу своих биологических родителей: папа Морарь Олег Иванович и мама Морарь Анна Валентиновна. Они граждане Молдовы из Бельц. Я написала короткое письмо своим биологическим маме и папе, на случай, если они есть в Фэйсбуке и наткнутся на мой пост.

«Дорогие мама и папа, это Ирина. Я ищу вас очень, очень давно! Мне сказали, что вы бросили меня на мой второй день рождения. Это верно? Но мне кажется, что меня каким-то образом отняли от вас. Я была помещена в детский дом под названием Casa De Copii, как мне сказали. У меня есть свидетельство о рождении, в котором указано, что наша фамилия - МОРАРЬ Меня удочерили в возрасте 5, почти 6 лет, и перевезли в США.

Каждый год в свой день рождения мне всегда интересно, думаете ли вы обо мне так же, как я о вас. Не зная, кто вы, как вы выглядите, чем занимаетесь, есть ли у меня братья или сестры...

Я действительно надеюсь найти вас и надеюсь, что у нас будет счастливое воссоединение и мы скоро встретимся. Это было бы как сбывшаяся мечта! Я хотела бы найти вас до мая.

Летом я поеду в Румынию и в Молдову и буду рада встретиться с вами. Если вы не хотите, чтобы я вас нашла или узнала, я пойму, но, пожалуйста, знайте, я очень благодарна, за то, что вы родили меня, и, если вы действительно отдали меня на удочерение, спасибо за то, что дали мне шанс иметь отличную жизнь.

Знайте, что я люблю вас, хотя вас не знаю. Я действительно надеюсь найти вас обоих в один прекрасный день, чтобы вы знали, что я мама, жена, дочь из замечательной американской семьи и ваш ребенок, который уехал далеко от моего первого дома. Пожалуйста, свяжитесь с нами, мне так много нужно вам сказать! Надеюсь, кто-то знает мою биологическую семью. Это значит для меня все! Спасибо!»

Леонид РЯБКОВ