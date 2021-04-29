Пусть Додон уйдет, тогда всем будет лучше...

Блок левых сил, о котором говорит Игорь Додон, сложится за неделю в случае, если в нём не будет персонально лидера социалистов. И мы сейчас совершенно не ёрничаем.

Пусть Додон остаётся лидером партии, блогером, православным, но тащиться в парламент ему не следует. Именно фигура Додона не даёт левым силами прийти к быстрому согласию, поскольку экс-президент умудрился всех на левом фланге полить помоями, думая, что тем самым прокачивает свой рейтинг. Но по факту он раз за разом левый фланг убивал. Президентские выборы это доказали. Сегодня в поражении Додона виноваты все, кроме самого Додона. И это немножко неадекватное миропредставление бывшего главы государства, как и понимание им собственной роли в мироздании.

Если Игорь Николаевич такой государственник и патриот, то хвататься за должности он не будет. Он уже был президентом страны - выше этой должности политической позиции не существует. Перестав быть президентом, Додон говорил, что теперь сосредоточится на развитии партии. Вот этим и занимайтесь, забрав с собой все зашквары этих стрёмных альянсов и некоалиций последних полутора лет.

Додон должен собрать остатки мужества и достоинства и сделать шаг назад (как бы ни было при этом ему страшно за будущее, как бы ни было при этом мучительно и больно его амбициям - это совершенно понятные качества в текущей ситуации), чтобы не отягощать левый фланг "кульками", "Багамами", полным собранием нереализованных обещаний в десяти томах, вопиющей бессовестностью на посту президента и всем тем негативным, что он привнёс в молдавскую политику.

Нравится Додону это или не нравится - но с момента его ухода с поста президента прошло всего ничего. И очень многое не забылось. Не политиками - те не забывают - а народом.

Додон должен сделать шаг назад, чтобы левый фланг Молдовы сделал шаг вперёд. Вместо политики экс-президент может заняться продвижением молдавских товаров на новые рынки, развитием культуры, укреплением православия, активизировать свои фонды "Юбеск Молдова", чтобы сгладить неравенство между Кишиневом и регионами республики. Есть десятки сфер, где Додон может быть востребован, помимо молдавской политики здесь и сейчас.

Это наша персональная редакционная позиция. С которой лидер ПСРМ имеет полное право не согласиться и упрямо сделать всё наоборот.

Выбор за Игорем Додоном. А результаты его выбора проявятся в полной мере вечером 11 июля 2021 года.

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