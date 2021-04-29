Олейник: Молдова упустила прибыль в 8,5 миллиарда евро из-за отсутствия ирригационных систем

За последние 10 лет Республика Молдова упустила прибыль в 8,5 млрд. евро из-за отсутствия ирригационных систем. Стоимость данных систем, которые стали нефункциональными в последние годы, оценивается по некоторым оценкам в 15 млрд. леев. Развитие сектора важно тем более потому, что 50% продукции, экспортируемой Республикой Молдова, является агропродовольственной, отметил вчера, 28 апреля, независимый депутат Александр Олейник на специальном заседании парламента по развитию ирригационного сектора, передает IPN.

По словам депутата, за последние годы площади орошаемых сельскохозяйственных земель резко снизились - с нескольких сотен тысяч гектаров в 1990 году до 17 тыс. гектаров в 2020 году. Отсутствие национальной системы орошения имеет последствия не только для производительности агропродовольственного сектора, развития конкурентного сельского хозяйства, но и практически исключает перспективу привлечения инвестиций в современные технологии и плантации, отметил Александр Олейник.

Депутат уточнил, что проект Национальной стратегии развития ирригационного сектора до 2030 года, разработанный специальной комиссией и предложенный для публичных дебатов, предусматривает, что в ближайшие десять лет будут обустроены и оснащены современным оборудованием для орошения около 250 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, и для этого потребуются в целом около 2,27 млрд. евро инвестиций.

Александр Олейник подчеркнул, что в результате внедрения стратегии, вклад сельского хозяйства в национальный ВВП вырастет до 12,25%, по сравнению с 9,8%, сколько есть сейчас, а количество рабочих мест в секторе увеличится с 21% до 26%, составив 230 тыс. Александр Олейник добавил, что реализация документа позволит Республике Молдова решить ряд проблем, связанных с инфраструктурой, защитой окружающей среды, сохранением и образованием запасов воды в почве, облесением.

Бывший министр сельского хозяйства, руководитель экспертной группы, разработчик проекта стратегии Василе Бумаков уточнил, что для достижения цели в 250 тыс. гектаров ирригационных земель в ближайшие 10 лет, ежегодно до 2030 года будет построено / благоустроено около 11 тыс. гектаров земли, пригодных для полива, подключенных к устойчивым источникам качественной воды. С этой целью будут восстановлены существующие системы централизованного орошения на площади 108 тыс. гектаров, разработаны новые проекты по водоснабжению внутри страны из основных источников - рек Днестр, Прут и Дунай, площадью 112 тыс. гектаров, а также будут развиты мелкомасштабные ирригационные системы на площади 30 тыс. гектаров из собственных инвестиций фермеров и за счет проектов по их поддержке и субсидированию.

„По оценкам специалистов, для орошения этих земель Республика Молдова должна использовать около 2000 млн. м3 воды (36%) от общего ежегодного объема воды в 5585 млн. м3/год. Основными источниками воды являются реки Днестр и Прут (72%), внутренние и поверхностные воды (14%), а также грунтовые воды (14%). Кроме того, эти качественные водные ресурсы, доступные для орошения в перспективе, обеспечат полное орошение около 1,2 млн. гектаров. В 2019 году для орошения было использовано 44 млн. м3 воды или 0,8%”, - подчеркнул Василе Бумаков.

По мнению бывшего министра сельского хозяйства Николая Чубука, оросительная система должна быть объявлена национальным приоритетом, поскольку достижение поставленных целей „позволит решить проблемы не только в области сельского хозяйства, но и в других секторах экономики, в социальной сфере и др.”

Депутат от фракции ПДС Владимир Боля отметил в свою очередь, что „Стратегия развития ирригационного сектора” должна стать важной составляющей национальной стратегии устойчивого экономического развития страны.