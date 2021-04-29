Реакция депутатов на указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов

Назначали дату выборов. Президент Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Это произошло вскоре после того, как КС признал решение законодательного органа о введении режима ЧП неконституционным. В итоге, глава государства объявила, что досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля.

Депутаты от платформы "За Молдову", куда входят представители партии Шора, заявили, что они выступали за формирование нового правительства, хотя с политической точки зрения, им более выгодны досрочные выборы. При этом они обвинили некоторых политиков в том, что те ставят свои интересы выше общественных.

"Мы готовы, и мы уверены, что выиграем. У нас безоговорочная поддержка граждан. Мы лишь сожалеем о том, что нас ждет в ближайшее время, а именно хаос, новые случаи заражения, смерти, пандемия и отсутствие вакцины", - заявила депутат от партии Шора Марина Таубер.

А зампредседателя Платформы DA Александр Слусарь говорит, что их формирование готово к выборам, и что правительство должно найти деньги на их проведение:

"Нужно провести досрочные выборы как можно скорее. Мы выступали и выступаем за единство, и лучшим решением было бы создать блок из пяти, шести проевропейских сил. Но раз ПДС решила идти на выборы отдельно, мы имеем то что имеем."

Лидер демократов Павел Филип заявил, что события последних двух дней не были сюрпризом. По его словам, для Майи Санду и ПДС роспуск парламента и проведение досрочных выборов были главными задачами:

"ДПМ готова к досрочным парламентским выборам. Единственное сожаление - что политики, политический класс, не смог войти в избирательную кампанию с четким планом государственного управления, ведь мы находимся в особенной ситуации, у нас пандемический кризис."

В свою очередь, депутаты от ПДС приветствуют решение президента о проведении досрочных выборов 11 июля:

"Я считаю, что это победа для Молдовы, потому что этот парламент - отвратителен для страны. Он доказал, что ни на что не способен, и если бы он остался, это было бы в ущерб гражданам."

А лидер PRO MOLDOVA Андриан Канду написал в фейсбуке, что роспуск парламента является результатом безответственности и некомпетентности управления в последние два года: "Хочется верить, что хаос, в который нас бросили в 2019 году исчезнет после досрочных выборов вместе с теми, кто его подпитывал, - отметил он.

"Надеюсь, что при назначении даты голосования в расчет были приняты все аспекты, касающиеся организации. Поэтому оно пройдет согласно национальным и международным нормам, без нарушения закона", - подытожил Канду.