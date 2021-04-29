Директора столичных лицеев выступают за проведение экзаменов на степень бакалавра

Руководство ряда лицейских учебных заведений столицы выступает за проведение в этом году экзаменов на степень бакалавра. В то же время некоторые директора допускают риск заражения COVID-19 и возможность того, что некоторые учащиеся не смогут посетить все тестирования в ходе этих экзаменов, передаёт IPN.

„Экзамен на степень бакалавра должен быть обязательным и в текущем учебном году. К сдаче БАК-а ты готовишься не один год, а не меньше 10–12 лет”, - отметил Григоре Василаке, директор лицея им. Мирчи Элиаде. По его словам, учащиеся из руководимого им лицея подготовлены к экзаменам на степень бакалавра. „Для учащихся, желающих продолжить учёбу за рубежом, а их очень много, диплом бакалавра очень важен. Поэтому мы должны позаботиться не только о лентяях, не желающих учиться, но и о тех учащихся, которые хотят учиться, и создать для этого все условия. В прошлом году БАК был отменён из-за наличия ряда неизвестных факторов – тогда были только разговоры о вакцине, а в настоящее время желающие учителя уже вакцинировались первой дозой, а до экзаменов на степень бакалавра они будут полностью вакцинированы”, - привёл аргументы директор лицея им. Мирчи Элиаде.

По словам Григоре Василаке, почти половина преподавателей лицея им. Мирчи Элиаде переболели COVID-19. Значительная часть из тех, кто не столкнулся с болезнью, согласились на прививку, другие ждут возможности привиться вакциной Pfizer, потому что её им рекомендовали их врачи, и только пять педагогов, работающих в учреждении, отказались от вакцинации против COVID-19, это молодые специалисты. Директор всё же признаёт наличие риска того, что некоторые учащиеся могут заразиться COVID-19 в ходе первого экзамена на степень бакалавра, из-за чего они не смогут принять участие в последующих экзаменах.

Алла Лека, директор лицея им. Данте Алигьери, рассказала, что в прошлом году большая часть 12-классников остались недовольны решением об отмене экзаменов на степень бакалавра. „С точки зрения педагога, я бы сказала, что было бы хорошо провести экзамены, потому что они являются тем моментом, когда учащиеся, завершив учёбу, демонстрируют свои навыки, полученные за эти годы”, - отметила Лека. По словам директора, среди 1200 учащихся и 100 преподавателей лицея были зафиксированы случаи COVID-19, но в последние две недели число случаев снизилось, вакцинировано 60 процентов работающих в учреждении педагогов.

„Дипломы бакалавра должны быть получены учащимися на основе экзаменов, а не просто так, на основании их успеваемости в лицейских классах”, - убеждена Нонна Кирияк, исполняющая обязанности директора лицея им. Георге Асаки. В заведении, которым она руководит, были обеспечены все условия для того, чтобы учащиеся 11-х и 12-х классов физически присутствовали на уроках. „Учащиеся подготовлены, учителя с самого начала выступали за физическое присутствие на занятиях, чтобы работать с учащимися вживую. Мы хотим, чтобы после пасхальных каникул все учащиеся вернулись в классы”, - рассказала Кирияк, уточнив, что уровень заражения COVID-19 в учреждении не был высоким.

„Экзамены на степень бакалавра должны проходить в равных условиях для всех кандидатов, а в тех населённых пунктах, где дети не имели доступа к смартфонам или компьютерам, Агентство по оценке знаний и организации экзаменов должно учесть этот аспект, чтобы потом не было недовольства среди учащихся”, - подчеркнул Виктор Амброч, директор лицея им. Спиру Харета. „Когда проводятся уроки и изучаются темы посредством компьютера, имеют место манипуляции, это очевидно. Те, кто не сдаст экзамены на степень бакалавра в этом году, будут практически лишены шансов продолжить обучение в международных университетах”, - отметил Амброч.

По словам директора, 14 из 68 преподавателей, работающих в лицее им. Спиру Харета, переболели COVID-19. К настоящему времени 80 процентов учителей лицея прошли вакцинацию от нового коронавируса, получив первую дозу, а к начале июня они будут иммунизированы второй дозой вакцины.