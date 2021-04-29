29 Апреля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
Семья
Директора столичных лицеев выступают за проведение экзаменов на степень бакалавра
29.04.2021

Руководство ряда лицейских учебных заведений столицы выступает за проведение в этом году экзаменов на степень бакалавра. В то же время некоторые директора допускают риск заражения COVID-19 и возможность того, что некоторые учащиеся не смогут посетить все тестирования в ходе этих экзаменов, передаёт IPN.

„Экзамен на степень бакалавра должен быть обязательным и в текущем учебном году. К сдаче БАК-а ты готовишься не один год, а не меньше 10–12 лет”, - отметил Григоре Василаке, директор лицея им. Мирчи Элиаде. По его словам, учащиеся из руководимого им лицея подготовлены к экзаменам на степень бакалавра. „Для учащихся, желающих продолжить учёбу за рубежом, а их очень много, диплом бакалавра очень важен. Поэтому мы должны позаботиться не только о лентяях, не желающих учиться, но и о тех учащихся, которые хотят учиться, и создать для этого все условия. В прошлом году БАК был отменён из-за наличия ряда неизвестных факторов – тогда были только разговоры о вакцине, а в настоящее время желающие учителя уже вакцинировались первой дозой, а до экзаменов на степень бакалавра они будут полностью вакцинированы”, - привёл аргументы директор лицея им. Мирчи Элиаде.

По словам Григоре Василаке, почти половина преподавателей лицея им. Мирчи Элиаде переболели COVID-19. Значительная часть из тех, кто не столкнулся с болезнью, согласились на прививку, другие ждут возможности привиться вакциной Pfizer, потому что её им рекомендовали их врачи, и только пять педагогов, работающих в учреждении, отказались от вакцинации против COVID-19, это молодые специалисты. Директор всё же признаёт наличие риска того, что некоторые учащиеся могут заразиться COVID-19 в ходе первого экзамена на степень бакалавра, из-за чего они не смогут принять участие в последующих экзаменах.

Алла Лека, директор лицея им. Данте Алигьери, рассказала, что в прошлом году большая часть 12-классников остались недовольны решением об отмене экзаменов на степень бакалавра. „С точки зрения педагога, я бы сказала, что было бы хорошо провести экзамены, потому что они являются тем моментом, когда учащиеся, завершив учёбу, демонстрируют свои навыки, полученные за эти годы”, - отметила Лека. По словам директора, среди 1200 учащихся и 100 преподавателей лицея были зафиксированы случаи COVID-19, но в последние две недели число случаев снизилось, вакцинировано 60 процентов работающих в учреждении педагогов.

„Дипломы бакалавра должны быть получены учащимися на основе экзаменов, а не просто так, на основании их успеваемости в лицейских классах”, - убеждена Нонна Кирияк, исполняющая обязанности директора лицея им. Георге Асаки. В заведении, которым она руководит, были обеспечены все условия для того, чтобы учащиеся 11-х и 12-х классов физически присутствовали на уроках. „Учащиеся подготовлены, учителя с самого начала выступали за физическое присутствие на занятиях, чтобы работать с учащимися вживую. Мы хотим, чтобы после пасхальных каникул все учащиеся вернулись в классы”, - рассказала Кирияк, уточнив, что уровень заражения COVID-19 в учреждении не был высоким.

„Экзамены на степень бакалавра должны проходить в равных условиях для всех кандидатов, а в тех населённых пунктах, где дети не имели доступа к смартфонам или компьютерам, Агентство по оценке знаний и организации экзаменов должно учесть этот аспект, чтобы потом не было недовольства среди учащихся”, - подчеркнул Виктор Амброч, директор лицея им. Спиру Харета. „Когда проводятся уроки и изучаются темы посредством компьютера, имеют место манипуляции, это очевидно. Те, кто не сдаст экзамены на степень бакалавра в этом году, будут практически лишены шансов продолжить обучение в международных университетах”, - отметил Амброч.

По словам директора, 14 из 68 преподавателей, работающих в лицее им. Спиру Харета, переболели COVID-19. К настоящему времени 80 процентов учителей лицея прошли вакцинацию от нового коронавируса, получив первую дозу, а к начале июня они будут иммунизированы второй дозой вакцины.


 
Количество просмотров:
173
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.