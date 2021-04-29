В какую сумму обойдется гражданам Молдовы праздничный стол на Пасху 5

Треть минимальной зарплаты – такую сумму планируют потратить граждане на пасхальный праздничный стол в этом году.

Цена на традиционную для пасхального стола баранину составит примерно половину этой суммы. Килограмм баранины сейчас стоит в среднем 100 леев, а если покупать тушку в 4-5 килограммов, то она обойдется в 400 и 500 леев.

Помидоры на рынках и в магазинах продаются по цене 30 леев за килограмм, один килограмм огурцов стоит 48 леев, а пучок укропа, петрушки и зеленого лука продается по 10 леев. За 1 кг апельсинов из Испании придется заплатить 43 лея, а за один килограмм бананов – 20 -25 леев.

Цена на вино, куличи, свежие фрукты и овощи тоже бьет по карману покупателя. Цены на вино начинаются от 60 леев, на пасхальные куличи – от 70 леев, а за торт придется отдать минимум 80 леев.

Как сообщает телеграм-канал «Молдавский пистон, в этом году граждане рассчитывают потратить на стол меньше, потому что из-за пандемии многие будут праздновать Пасху только в узком семейном кругу.