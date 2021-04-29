Деньги, необходимые для проведения выборов - яблоко раздора между ПДС и ПСРМ

Появился новый повод для спора между депутатами ПДС и ПСРМ после объявления даты досрочных парламентских выборов. В то время как социалисты говорят, что в условиях действующего правительства и распущенного парламента деньги, необходимые для организации выборов, не могут быть выделены, депутаты ПДС говорят, что это новая причина, изобретенная ПСРМ для затягивания организации досрочных парламентских выборов, отмечает IPN.

По словам депутатов ПСРМ, в госбюджете на 2021 год не предусмотрены средства для организации досрочных выборов. А с юридической точки зрения, ни действующее правительство, ни распущенный парламент больше не имеют прерогатив для изменения Закона о государственном бюджете.

„Правительство находится в отставке, парламент распущен, кто внесет изменения в бюджет, чтобы выделить деньги на выборы? Правительство в отставке не имеет права делать такие ассигнования. Правительство может идентифицировать деньги, перераспределяя другие расходы, но изменения в бюджете теперь не может сделать ни правительство, ни парламент. Это не наши изобретения, это закон и его нужно уважать”, - сказал депутат ПСРМ Григорий Новак в ходе передачи „Butonul Roșu” на общественном телеканале.

С другой стороны, депутаты ПДС говорят, что отсутствие средств для организации выборов является искусственной проблемой, поскольку деньги могут быть идентифицированы путем сокращения других несущественных расходов

„Мы просто подвели политический класс на суд людей. Эти 120 млн. леев не являются проблемой, правительство обязано найти деньги. Деньги могут быть выделены из Резервного фонда. Сумма не такая большая, мы можем взять 50 миллионов из ремонта налоговой инспекции, взять деньги с Кишиневской арены. Выборы являются проблемой национального значения”, - сказал депутат ПДС Вирджил Пысларюк.

По данным Центральной избирательной комиссии, для проведения досрочных парламентских выборов необходимо 120 млн. леев. Выборы должны состояться 11 июля.