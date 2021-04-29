Брутер: В Молдове произошел конституционный переворот

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Москва) Владимир Брутер считает, что "последние решения в Кишиневе можно считать окончательной победой Запада в Молдове". Об этом он заявил изданию "Газета", комментируя последние решения КС, которые позволили президенту Майе Санду распустить парламент.

"Решения от 28 апреля можно рассматривать в качестве конституционного переворота, - сказал эксперт. - КС используется как политическое оружие, он в принципе не мог рассматривать постановления парламента (только законы). Зато у него есть медийное и силовое прикрытие Запада. Например, румынский конституционный суд накануне выразил солидарность молдавскому".

Западным силам теперь удастся окончательно перетащить РМ в свою сферу влияния: "В парламенте просто нет людей, которые могут оказать сопротивление. На выборах уверенную победу одержат сторонники Майи Санду, которая, конечно, абсолютно несамостоятельный политик". Брутер полагает, что социалисты Игоря Додона пройдут в новый парламент "в значительно усеченном виде": "Но Додон - стопроцентный лузер. За человека, который подтвердил свою недееспособность, никто не хочет голосовать. В итоге правительство Молдовы, как и на Украине, сформируют на Западе".