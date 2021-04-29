Экс-премьер Влад Филат отказывается от руководства ЛДПМ

Бывший премьер-министр Влад Филат отказывается от поста председателя Либерально-демократической партии. Исполнять обязанности председателя политформирования будет либерал-демократ Александру Бужоряну, примар города Леова, передаёт IPN.

Влад Филат подал в отставку с поста председателя партии на заседании Национального политического совета ЛДПМ. Политик сослался на личные мотивы. По решению постоянного Центрального бюро, принятому в тот же день и подтверждённому голосованием членов Национального политсовета, временно исполнять обязанности председателя ЛДПМ до следующего съезда будет вице-председатель ЛДПМ Александру Бужоряну.

„Либерал-демократы по-прежнему выступают за сплочение проевропейского правого фланга в преддверии выборов от 11 июля. В связи с этим Национальный политический совет создал рабочую группу, которая проведёт переговоры с другими партиями для совместного участия в досрочных парламентских выборах”, - отмечается в пресс-релизе политформирования.

Влад Филат возглавлял ЛДПМ в 2008–2015 годах. Он отказался от должности председателя партии в октябре 2015 года, когда политик был задержан и лишён депутатской неприкосновенности. Он был приговорён к девяти годам лишения свободы за коррупционные действия и условно-досрочно освобождён в конце 2019 года. Филат никогда не признавал себя виновным и выиграл несколько дел в ЕСПЧ. В августе 2020 года чрезвычайный съезд Либерально-демократической партии Молдовы уполномочил Влада Филата возглавить партию.