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Общество
Режим свободного проезда на территорию Приднестровья продлят
29.04.2021

Режим свободного проезда на территорию Приднестровья продлен до 11 мая включительно. Решение продлить срок действия допандемийного пропускного режима было принято на заседании Оперштаба.

"Важное условие – вернуться в Приднестровье необходимо 11 мая не позднее 24.00. Именно в это время в действие вновь вступают карантинные меры", - пояснили в Оперштабе.

Ранее Оперштаб поддержал инициативу лидера Приднестровья Вадима Красносельского разрешить беспрепятственно въезжать в регион и выезжать из него в период с 30 апреля по 10 мая.

В это время уведомлять кризисные центры о своих передвижениях нет необходимости. Справки о ПЦР-тестировании требовать также не будут. Двухнедельная самоизоляция по прибытии в Приднестровье никому не грозит. Нужно всего лишь иметь при себе паспорта и соблюдать масочный режим.


 
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