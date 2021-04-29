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При пересечении молдавской границы больше не нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус
29.04.2021

Наличие отрицательного теста на коронавирус при пересечении молдавской границы отменили. Информацию для Publika TV подтвердили в пресс-службе Пограничной полиции. Там также отметили, что после отмены чрезвычайного положения самоизоляция для въезжающих не требуется.

"Меры по борьбе с распространением заболевания COVID-19 больше не действуют. Поэтому движение происходит на основании правил пересечения государственной границы до пандемии. Если люди с нами связываются, мы им отвечаем, что после возможного решения Национальной комиссии общественного здоровья появятся другие правила", - сказала пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

При пересечении границы по-прежнему измеряют температуру и предупреждают о необходимости носить маски. О случаях выявления симптомов, характерных для коронавируса, уведомляют Службу 112.

В среду Конституционный суд отменил режим ЧП, введенный 31 марта голосами 52 депутатов-социалистов и депутатов Платформы "За Молдову".

На данный момент Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья пока не принимала решение о возвращении прежних ограничений.


 
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