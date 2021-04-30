Главная Режим ЧП в Молдове не действует, что дальше? Ответ и.о.премьера Аурелиу Чокоя Режим чрезвычайного положения в Молдове не действует уже около суток. Правительство к решению Конституционного суда оказалось не готово. Но и.о. премьера заверяет: ограничения в области здравоохранения введут не позднее пятницы. "Учитывая политические обстоятельства в Молдове и отмену чрезвычайного положения, будет созвано заседание Национальной комиссии в области в области общественного здоровья для введения определенных ограничений. Коллеги работают над формулировками. Если не сегодня, то завтра проведем его", - сказал Аурелиу Чокой. Пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Наталья Головко сообщила нашему телеканалу, что со среды штрафы за несоблюдение эпидемиологических мер не выписывают. Кроме того, теперь наличие отрицательного теста на коронавирус при пересечении молдавской границы, а также самоизоляция для въезжающих не требуется. Однако пограничники по-прежнему измеряют температуру и предупреждают о необходимости носить маски. О случаях выявления симптомов, характерных для коронавируса, уведомляют Службу 112. Целый ряд предприятий сектора Хорека перешли на работу в нормальном режиме. "Ограничений на любую экономическую деятельность, а также в отношении граждан Молдовы нет. Разумеется, если не появится новых, сектор Хорека будет работать в нормальном режиме. Согласно графику самих предприятий", - сказала глава Ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки. 28 апреля Конституционный суд отменил режим ЧП, введенный 31 марта.

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