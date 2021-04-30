Политика Тэнасе: Социалисты снова доказали, что лучше играют в детскую карточную игру ,чем в шахматы Бывший председатель КС Александр Тэнасе считает, что социалисты снова доказали, что лучше играют в детскую карточную игру ,чем в шахматы. Комментируя события последних дней, он написал, что авантюра с отставкой главы КС Домники Маноле завершилась так, как и следовало ожидать - роспуском парламента. Тэнасе раскритиковал и реакцию президента Майи Санду, которая назвала отстранение Домники Маноле „беспрецедентной атакой на конституционный порядок в стране”. Он напомнил, что такие прецеденты случались и во времена, когда Майя Санду была членом правительства. Тэнасе сослался на закон, принятый парламентом в двух чтениях в 2013 году, которым законодательный орган должен был получить полномочия лишить мандатов судей КС. Закон так и не вступил в силу благодаря тогдашнему президенту Николаю Тимофти, который не промульгировал его из-за жёсткой критики со стороны зарубежных партнёров. ''История повторяется – если в 2013-м году это могло быть трагедией, то в 2021 - это словно фарс. Парламент прибегает к дешёвому юридическому ходу", - пишет Тэнасе. Он задаётся вопросом, почему парламентское большинство прибегло к этому шагу, когда было понятно, что решения будут быстро аннулированы Конституционным судом. По словам бывшего председателя КС, стоило ожидать, что президент Майя Санду умело воспользуется этой ситуацией для мобилизации своего электората в канун досрочных выборов. "Игорь Додон предоставил нашему обществу и всему миру последнее доказательство того, что с этим парламентом не всё в порядке! Эти два решения парламента имели эффект путча 91-го года, когда в надежде спасти империю от смерти своими действиями подписали себе же смертный приговор'', - считает Тэнасе. Он предупредил Майю Санду, что подписанием указа о роспуске вполне действующего парламента в качестве наказания за фальшивую неспособность назначить правительство она создала прецедент для своего преемника и он сможет поступить так же.

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